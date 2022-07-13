Допомога психолога: смотреть онлайн Выпуск от 13.07.2022 выпуск от 13.07.2022 с Андреем Жельветро | Все буде добре

Video: Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 13.07.2022
Смотрите онлайн проект Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 13.07.2022 на сайте телеканала СТБ! Андрей Жельветро поможет позаботиться о психическом здоровье и ответит на вопросы, волнующие многих украинцев в условиях войны.
Первым за помощью к психологу обратится военнослужащий Дмитрий. Сейчас мужчина находится в зоне боевых действий, и есть моменты, с которыми он не может справиться. В проекте Все буде добре. Допомога психолога Дмитрий расскажет, что одна из важнейших проблем, которая его волнует, – это вопрос потерь. За период войны мужчина потерял больше десятка друзей, и не знает, как это пережить. Что Андрей Жельветро посоветует Дмитрию? Смотрите онлайн в проекте Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 13.07.2022.
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