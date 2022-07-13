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Все буде добре

Video: Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 13.07.2022

Смотреть онлайн Выпуск от 13.07.2022 выпуск рубрики "Допомога психолога" в программе Все Буде Добре от Выпуск от 13.07.2022 с Андреем Жельветро на сайте СТБ
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Допомога психолога: смотреть онлайн Выпуск от 13.07.2022 выпуск от 13.07.2022 с Андреем Жельветро | Все буде добре
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 13.07.2022

 Допомога психолога: смотреть онлайн Выпуск от 13.07.2022 выпуск от 13.07.2022 с Андреем Жельветро | Все буде добре
Все буде добре

Сергей из Харькова: организовал медпункт в харьковском метро

 Допомога психолога: смотреть онлайн Выпуск от 13.07.2022 выпуск от 13.07.2022 с Андреем Жельветро | Все буде добре
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 12.07.2022

 Допомога психолога: смотреть онлайн Выпуск от 13.07.2022 выпуск от 13.07.2022 с Андреем Жельветро | Все буде добре
Все буде добре

Друзья-айтишники изготавливают повербанки из аккумуляторов электронных сигарет

 Допомога психолога: смотреть онлайн Выпуск от 13.07.2022 выпуск от 13.07.2022 с Андреем Жельветро | Все буде добре
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 11.07.2022

 Допомога психолога: смотреть онлайн Выпуск от 13.07.2022 выпуск от 13.07.2022 с Андреем Жельветро | Все буде добре
Все буде добре

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Допомога психолога: смотреть онлайн Выпуск от 13.07.2022 выпуск от 13.07.2022 с Андреем Жельветро | Все буде добре
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 13.07.2022

 Допомога психолога: смотреть онлайн Выпуск от 13.07.2022 выпуск от 13.07.2022 с Андреем Жельветро | Все буде добре
Все буде добре

Сергей из Харькова: организовал медпункт в харьковском метро

 Допомога психолога: смотреть онлайн Выпуск от 13.07.2022 выпуск от 13.07.2022 с Андреем Жельветро | Все буде добре
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 12.07.2022

 Допомога психолога: смотреть онлайн Выпуск от 13.07.2022 выпуск от 13.07.2022 с Андреем Жельветро | Все буде добре
Все буде добре

Друзья-айтишники изготавливают повербанки из аккумуляторов электронных сигарет
Все буде добре Выпуск от 13.07.2022 Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 13.07.2022
Выпуск от 13.07.2022 | 13.07.2022 | Допомога психолога

Смотрите онлайн проект Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 13.07.2022 на сайте телеканала СТБ! Андрей Жельветро поможет позаботиться о психическом здоровье и ответит на вопросы, волнующие многих украинцев в условиях войны.

Первым за помощью к психологу обратится военнослужащий Дмитрий. Сейчас мужчина находится в зоне боевых действий, и есть моменты, с которыми он не может справиться. В проекте Все буде добре. Допомога психолога Дмитрий расскажет, что одна из важнейших проблем, которая его волнует, – это вопрос потерь. За период войны мужчина потерял больше десятка друзей, и не знает, как это пережить. Что Андрей Жельветро посоветует Дмитрию? Смотрите онлайн в проекте Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 13.07.2022.

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Выпуск Допомога психолога от 12.07.2022

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