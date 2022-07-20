Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 20.07.2022 з Дмитром Карпачовим | Все буде добре

Випуск від 20.07.2022 | 20.07.2022 | Допомога психолога

Війна розділила тисячі сімей, які змушені рятуватися від російської агресії. Олена з Одеси також виїхала з країни, щоб врятувати себе й дитину, хоча не хотіла покидати чоловіка. Одеситка звернулася за психологічною підтримкою Дмитра Карпачова через безпідставні ревнощі коханого. Олену за кордоном прихистив німець, який багато турбується про неї та дитину. Чоловік героїні програми Все буде добре. Допомога психолога не розуміє таку щедрість і ревнує дружину. Як довести свою вірність на відстані? Як підтримувати та розвивати сімейні стосунки під час війни? Відповіді на ці запитання дасть Дмитро Карпачов у проєкті Все буде добре. Допомога психолога випуск від 20.07.2022.

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