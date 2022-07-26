Допомога психолога: дивитись онлайн випуск від 26.07.2022 з Дмитром Карпачовим

Video: Все буде добре. Допомога психолога випуск від 26.07.2022
Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Допомога психолога випуск від 26.07.2022 на офіційному сайті СТБ.
За допомогою звернулася Світлана із Дніпра. Дмитро Карпачов пам’ятає її ще з проекту Супермама. Світлана брала участь у 4 сезоні та запам’яталася тим, що дуже сильно контролювала всі дії свого сина.
У проєкті Все буде добре. Допомога психолога Світлана просить поради щодо виховання сина. Вона хоче отримати користь навіть із обставин такого непростого часу, як зараз. Світлана хоче виховати із сина справжнього чоловіка, який її захищатиме. Чи правильний це підхід до виховання хлопчика? І які риси варто виховувати у дитини за таких нестандартних умов, як зараз? Дивіться у проєкті Все буде добре. Допомога психолога випуск від 26.07.2022.
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