Допомога психолога: смотреть онлайн выпуск от 28.07.2022 со Светланой Арефнией

Выпуск от 28.07.2022 | 28.07.2022 | Допомога психолога

Смотрите онлайн Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 28.07.2022 на официальном сайте СТБ! В этом выпуске на вопросы отвечает Светлана Арефния.

Татьяна из Харькова, у нее двое детей. Когда началась полномасштабная война россии против Украины, бывший муж помог ей выехать из города вместе с детьми. После этого Татьяна решила уехать из страны, но муж был категорически против того, чтобы она забирала детей. Старший сын Татьяны захотел остаться с отцом, ведь он очень тяжело пережил разрыв родителей, и в новых обстоятельствах папа снова предстал перед ним героем-защитником. Таня выехала вместе с младшим сыном, но теперь она хочет вернуться и убедить старшего сына выехать в безопасное место вместе с ней. Как избежать конфликта с подростком? Отвечает Светлана Арефния в проекте Все буде добре. Допомога психолог выпуск от 28.07.2022.

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