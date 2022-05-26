Знайдіть вихід з проблемної ситуації – дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Допомога психолога випуск від 26.05.2022 на сайті СТБ!
По допомогу до Світлани Арефнії звернулася Ольга з Харківщини. На початку війни жінка разом з дітьми переїхала жити до своєї мами. Життя з матір’ю під одним дахом виявилося дуже проблематичним. Ольга у проєкті Все буде добре. Допомога психолога від 26.05.2022 розповіла: вона щодня вислуховує зауваження та незадоволення від мами, яка втручається у виховання внуків. Що робити, якщо мама нав’язує свої правила виховання та втручається в життя доньки? Дізнайтеся просто зараз!
Як подолати страх голоду під час війни та чи варто розпочинати романтичні стосунки у воєнний стан? Відповіді на ці та інші запитання отримайте просто зараз – дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Допомога психолога випуск від 26.05.2022 на СТБ.
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