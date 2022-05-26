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За помощью к Светлане Арефнии обратилась Ольга из Харьковской области. В начале войны женщина вместе с детьми переехала жить к своей маме. Жизнь с матерью под одной крышей оказалась очень проблематичной. Ольга в проекте Все буде добре. Допомога психолога от 26.05.2022 рассказала: она ежедневно выслушивает замечания и недовольство мамы, которая вмешивается в воспитание внуков. Что делать, если мама навязывает свои правила воспитания и вмешивается в жизнь дочери? Узнайте прямо сейчас!

Как преодолеть страх голода во время войны и стоит ли вступать в романтические отношения во время военного положения? Ответы на эти и другие вопросы получите прямо сейчас – смотрите онлайн проект Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 26.05.2022 на СТБ.

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