Дмитрий Карпачев в проекте Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 25.05.2022 сделает все возможное, чтобы поддержать психологическое здоровье украинцев в непростое для всей страны время.

Татьяна из Днепра выехала с детьми в Словакию. Чтобы не терять времени, женщина сразу устроила их в словацкую школу. В первые недели не возникало никаких проблем, дети с удовольствием ходили в новое учебное заведение и познавали ранее неизвестную для себя культуру. Однако в проекте Все буде добре. Допомога психолога от 25.05.2022 Татьяна рассказала: недавно старшеклассники начали насмехаться над ее детьми. Что делать, если ребенка травят в зарубежной школе? Психолог Дмитрий Карпачев ответит.

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