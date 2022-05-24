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Андрей Жельветро готов помогать оказавшимся в беде украинцам, нуждающимся в квалифицированной помощи. С просьбой о помощи к психологу обратилась Елена из города Киев. Вместе с семьей женщина проживает на массиве Новобеличи, граничащем с Ирпенем. Как только начались боевые действия, Елена и ее семья сразу направились в бомбоубежище и пробыли там почти три недели. После ада, который они пережили, семья решила уехать в Закарпатье. В проекте Все буде добре. Допомога психолога от 24.05.2022 полтора месяца Елена чувствовала себя в относительной безопасности. Однако по возвращении в Киев ей очень сложно воспринимать новую реальность. Как справиться с чувством опасности по возвращении домой? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 24.05.2022.
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