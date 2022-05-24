Смотрите онлайн проект Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 24.05.2022 на сайте телеканала СТБ!

Андрей Жельветро готов помогать оказавшимся в беде украинцам, нуждающимся в квалифицированной помощи. С просьбой о помощи к психологу обратилась Елена из города Киев. Вместе с семьей женщина проживает на массиве Новобеличи, граничащем с Ирпенем. Как только начались боевые действия, Елена и ее семья сразу направились в бомбоубежище и пробыли там почти три недели. После ада, который они пережили, семья решила уехать в Закарпатье. В проекте Все буде добре. Допомога психолога от 24.05.2022 полтора месяца Елена чувствовала себя в относительной безопасности. Однако по возвращении в Киев ей очень сложно воспринимать новую реальность. Как справиться с чувством опасности по возвращении домой? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 24.05.2022.

Бесплатная консультация психолога от телеканала СТБ

Все выпуски Все буде добре!

Все буде добре! Допомога психолога смотреть все выпуски

Выпуск Допомога психолога от 23.05.2022