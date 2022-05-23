В проекте Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 23.05.2022 Светлана Арефния ответит на очень сложный вопрос: как сообщить близким людям плохие новости и не навредить им. Психолог поделится четким планом действий, чтобы минимизировать негативное влияние плохих новостей на близких. Оставайтесь с нами – услышьте советы от квалифицированного психолога.

За помощью к проекту Все буде добре. Допомога психолога от 23.05.2022 обратилась Нина из Новомосковска. Женщине вместе с двумя детьми, сестрой мужа и ее детьми пришлось уехать из родного города в Германию. Финансовое состояние семьи не позволяет арендовать большую квартиру или дом, где бы всем было комфортно, поэтому шестеро людей теснятся в одной комнате. Все бы ничего, если бы младшие дети не стали между собой враждовать и делать друг другу пакости. Как с этим бороться? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 23.05.2022 на СТБ.

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