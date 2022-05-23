У проєкті Все буде добре. Допомога психолога випуск від 23.05.2022 Світлана Арефнія дасть відповідь на дуже складне запитання: як повідомити близьким людям погані новини та не нашкодити їм. Психологиня поділиться чітким планом дій, аби мінімізувати негативний вплив поганої новини на близьких. Залишайтеся з нами – почуйте поради від кваліфікованої психологині.

По допомогу до проєкту Все буде добре. Допомога психолога від 23.05.2022 звернулася Ніна з Новомосковська. Жінці разом з двома дітьми, сестрою чоловіка та з її дітьми довелося виїхати з рідного міста до Німеччини. Фінансовий стан родини не дає змоги орендувати велику квартиру чи будинок, де б усім було комфортно, тому шестеро людей тісняться в одній кімнаті. Усе б нічого, якби молодші діти не почали між собою ворогувати та робити одне одному пакості. Як з цим боротися? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Допомога психолога випуск від 23.05.2022 на СТБ.

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