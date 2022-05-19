У програмі Все буде добре. Допомога психолога від 19.05.2022 Дмитро Карпачов відповідає на запитання глядачів.
Еліна з Харкова – цілеспрямована дівчина з маленького міста, яка після численних переїздів нарешті купила власну квартиру в Харкові. Події в Україні змусили її переїхати до Литви. Як розпочати нове життя, вигадувати собі цілі та жити далі, якщо ви опинилися в іншій країні? Відповідає психолог Дмитро Карпачов.
Ліля із Києва – мати двох дітей, після початку війни виїхала до Польщі. Її старший син-підліток замкнувся в собі і зовсім перестав спілкуватися з матір’ю, у той час, як дочка Амелія Анісович стала відомою і її всюди впізнають. Що робити з підлітком, який замкнувся у собі, та як пояснити дитині, що її успіх – це випадковість? Дивіться у програмі Все буде добре. Допомога психолога від 18.05.2022
Безоплатна консультація психолога від телеканалу СТБ
Все буде добре! Допомога психолога дивитися всі випуски