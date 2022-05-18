Дивіться онлайн Все буде добре. Допомога психолога від 18.05.2022! Психолог Андрій Жельветро відповів на запитання глядачів, чиї життя радикально змінила війна. Кожен із них страждає по-своєму і не може знайти правильний вихід із ситуації.

Олександру лякає її реакція на стрес. Як бути, якщо стрес від війни лякає і не дає жити та виховувати дитину? Відповідає Андрій Жельветро у програмі Все буде добре. Допомога психолога.

Софія зіткнулася з війною ще в 2014 році, коли їй довелося покинути рідний Слов’янськ. Тепер їй довелося покинути будинок ще раз – цього разу Софія виїхала з Києва, де в неї залишився чоловік. Відносини на відстані дали тріщину, і тепер дівчина не розуміє, як спілкуватися з коханою людиною на відстані.

Дізнайтеся відповіді у програмі Все буде добре. Допомога психолога від 18.05.2022!

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