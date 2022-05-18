Смотрите онлайн Все буде добре. Допомога психолога от 18.05.2022! Психолог Андрей Жельветро ответил на вопросы зрителей, чьи жизни радикально изменила война. Каждый из них страдает по-своему и не может найти правильный выход из ситуации.
Александру пугает ее реакция на стресс. Как быть, если стресс от войны пугает и не дает жить и воспитывать ребенка? Отвечает Андрей Жельветро в программе Все буде добре. Допомога психолога.
София столкнулась с войной еще в 2014 году, когда ей пришлось покинуть родной Славянск. Теперь ей пришлось покинуть дом еще раз – на этот раз София уехала из Киева, где у нее остался муж. Отношения на расстоянии дали трещину, и теперь девушка не понимает, как общаться с любимым человеком на расстоянии.
Узнайте ответы в программе Все буде добре. Допомога психолога от 18.05.2022!
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