Светлана Арефния в программе Все буде добре. Допомога психолога от 17.05.2022 отвечает на вопросы зрителей.
Первая героиня Ксения живет в Нью-Йорке. Она задает вопрос: что делать, если близкие игнорируют воздушную тревогу? И как правильно общаться с родственниками в Украине, если вы сейчас за рубежом? Ксения переживает из-за дочери, которая не прячется в укрытие, когда звучат в сирены. Как ей справиться с постоянной тревогой? Отвечает Светлана Арефния в программе Все буде добре. Допомога психолога от 17.05.2022.
Также психолог рассказала, что делать, если вас раздражает поведение переселенцев, и как пережить травматический опыт изнасилования во время войны.
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