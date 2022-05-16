В программе Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 16.05.2022 Дмитрий Карпачев ответил на вопросы обеспокоенных зрителей. Война в Украине появлияла на жизнь каждого. Как справляться с каждодневным стрессом и жить дальше? Смотрите Все буде добре. Допомога психолога.

Иван обратился за помощью, потому что все его мечты и планы разрушила российская агрессия. Он только окончил школу и собирался поступать в харьковский университет, но был вынужден уехать в Дрогобыч из-за постоянных обстрелов и бомбежек. Что ждет выпускников 2022 года и есть ли у Ивана перспективы? Дмитрий Карпачев ответит на вопросы Ивана и других героев в программе Все буде добре. Допомога психолога от 16.05.2022

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