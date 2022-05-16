У програмі Все буде добре. Допомога психолога випуск від 16.05.2022 Дмитро Карпачов відповів на запитання стурбованих глядачів. Війна в Україні вплинула на життя кожного. Як справлятися з щоденним стресом та жити далі? Дивіться Все буде добре. Допомога психолога.
Іван звернувся по допомогу, бо все його мрії та плани зруйнувала російська агресія. Він тільки закінчив школу і збирався вступати до харківського університету, але був змушений виїхати до Дрогобича через постійні обстріли та бомбардування. Що чекає на випускників 2022 року і чи є у Івана перспективи? Дмитро Карпачов відповість на запитання Івана та інших героїв у програмі Все буде добре. Допомога психолога від 16.05.2022
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