Війна й далі знищує все те, що українці будували багато років для себе та своїх дітей. Багато наших громадян залишилися без даху над головою та страждають від невизначеності. Як пережити втрату майна та відчуття, що у вас не залишилося домівки? Які кроки треба зробити, щоб допомогти собі та близьким впоратися з відчаєм? Відповіді на ці запитання дасть Андрій Жельветро в проєкті Все буде добре. Допомога психолога випуск від 12.05.2022.

Як допомогти близькій людині під час панічної атаки? Що робити, якщо гидуєте спілкуватися з росіянами за кордоном? Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Допомога психолога випуск від 12.05.2022 на сайті СТБ.

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