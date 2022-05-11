Дружба на межі розриву, маніпуляції підлітків та власна агресія – усі ці питання розбере Світлана Арефнія в проєкті Все буде добре. Допомога психолога випуск від 11.05.2022 на сайті СТБ.

Галина з Харківщини звернулася по допомогу психолога, бо переживає за стосунки із сином. Під час втечі з місця бойових дій військові на блокпості відібрали телефон хлопчика, тому він вимагає нову техніку, що не по кишені героїні проєкту Все буде добре. Допомога психолога. Підліток кричить та погрожує ігноруванням у разі відмови в подарунку на день народження. Що Світлана Арефнія порадить матері? Дивіться прямо зараз.

Що робити, якщо друзі не розділяють поглядів на війну та необхідність допомагати країні? Як не помщатися на своїх близьких? Дивіться онлайн програму Все буде добре. Допомога психолога випуск від 11.05.2022 на сайті СТБ.

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