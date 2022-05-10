У проєкті Все буде добре. Допомога психолога випуск від 10.05.2022 ви дізнаєтесь, як впоратися з дитячими істериками та чи реально повернутися до звичного життя після закінчення війни.

За порадою до Дмитра Карпачова звернулася Євгенія з міста Києва. До російського вторгнення киянка була успішною підприємницею та виховувала десятирічну доньку. Але війна змінила життя Євгенії, яка зараз боронить Україну в боротьбі з ворогом. Після поїздки до Львова героїня програми Все буде добре. Допомога психолога зрозуміла, що життя мирних міст надто відрізняється від реалій війни. Чи можуть військові повернутися до звичного життя після перебування в гарячих точках на фронті? Відповідь на це запитання дасть Дмитро Карпачов.

Що робити, якщо дратують люди, які не воюють? Як допомогти дитині, яка страждає від страху та кошмарів після життя в окупації? Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Допомога психолога випуск від 10.05.2022 на сайті СТБ.

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Випуск Допомога психолога від 05.05.2022