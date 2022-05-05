У проєкті Все буде добре. Допомога психолога випуск від 05.05.2022 ви дізнаєтеся, як припинити жити «на валізах» і почати адаптуватися в новій країні.

За порадою до Андрія Жельветро звернулася киянка Вікторія. Жінку хвилює те, що її батьки досі знаходяться на окупованій території та відмовляються виїхати з неї, попри всі небезпеки. Вікторія хоче забрати матір і батька до себе в столицю, але вони категорично відмовляються від переїзду. Хочете дізнатися, що потрібно сказати батькам, щоб вони погодилися виїхати з окупованої території? Дивіться онлайн проєкт СТБ Все буде добре. Допомога психолога випуск від 05.05.2022.

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