В проекте Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 05.05.2022 вы узнаете, как прекратить жить «на чемоданах» и начать адаптироваться в новой стране.

За советом к Андрею Жельветро обратилась киевлянка Виктория. Женщину волнует то, что ее родители до сих пор находятся на оккупированной территории и отказываются выехать из нее, несмотря на все опасности. Виктория хочет забрать мать и отца к себе в столицу, но они категорически отказываются от переезда. Хотите узнать, что нужно сказать родителям, чтобы они согласились уехать с оккупированной территории? Смотрите онлайн проект СТБ Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 05.05.2022.

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