Смотрите онлайн проект СТБ Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 04.05.2022, где Светлана Арефния расскажет, как помочь подростку справиться с ситуацией, когда часть его друзей с пророссийскими взглядами и враждебным отношением к нему. Также психолог посоветует, что делать тем, у кого бизнес остался на временно оккупированной территории, и расскажет, как правильно реагировать и отвечать на детские вопросы о войне.
В проекте Все буде добре. Допомога психолога Светлана Арефния пообщается с Ксенией. Женщине пришлось уехать из Днепра и временно поселиться в Дании. Больше месяца она находится в чужой стране и все это время волнуется за своих родных. Ксения боится, что ее мать и бабушка не смогут адаптироваться к жизни в Дании, также она обеспокоена тем, что муж остался без работы в Днепре. Как избавиться от бремени ответственности за близких? Ответ смотрите онлайн в проекте Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 04.05.2022.
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