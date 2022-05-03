Смотрите онлайн проект Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 03.05.2022, в котором Дмитрий Карпачев ответит на важные вопросы, которые волнуют многих украинцев в условиях войны.

К психологу обратилась продавщица Алина из Одессы, которая переживает за своего сына. С начала войны мальчик сильно изменился. Он начал активно читать новости и следить за происходящим в нашей стране. Также мама заметила, что у ее сына начали очень сильно дрожать руки, когда он нервничает. Хотите узнать, что делать, если ребенок дрожит от страха, когда слышит взрывы? Как родителям обезопасить детей от просмотра новостей, которые могут негативно отразиться на их психике? Ответы на эти вопросы даст Дмитрий Карпачев.

Также в проекте Все буде добре. Допомога психолога вы узнаете, как правильно разговаривать с людьми, пережившими ужасы оккупации, а также – как объяснить ребенку, что папа идет воевать.

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Выпуск Допомога психолога от 02.05.2022