Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Все буде добре. Допомога психолога випуск від 03.05.2022

Дивитись онлайн випуск рубрики "Допомога психолога" у програмі Все Буде Добре від 03.05.2022 з Дмитром Карпачовим на сайті СТБ
Випуск від 03.05.2022 | 03.05.2022 | Допомога психолога

Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Допомога психолога випуск від 03.05.2022, у якому Дмитро Карпачов відповість на важливі запитання, які хвилюють багатьох українців в умовах війни.

До психолога звернулася продавчиня Аліна з Одеси, яка хвилюється за свого сина. З початку війни хлопчик дуже змінився. Він почав активно читати новини та стежити за тим, що відбувається у нашій країні. Також мама помітила, що у її сина почали дуже сильно тремтіти руки, коли він нервує. Хочете дізнатися, що робити, якщо дитина тремтить від страху, коли чує вибухи? Як батькам убезпечити дітей від перегляду новин, які можуть негативно вплинути на їхню психіку? Відповіді на ці запитання дасть Дмитро Карпачов.

Також у проєкті Все буде добре. Допомога психолога ви дізнаєтеся, як правильно розмовляти з людьми, які пережили жахіття окупації, а також – як пояснити дитині, що тато йде воювати.

Безоплатна консультація психолога від телеканалу СТБ

Усі випуски Все буде добре!

Все буде добре! Допомога психолога дивитися всі випуски

Випуск Допомога психолога від 02.05.2022

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send