Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Допомога психолога випуск від 03.05.2022, у якому Дмитро Карпачов відповість на важливі запитання, які хвилюють багатьох українців в умовах війни.

До психолога звернулася продавчиня Аліна з Одеси, яка хвилюється за свого сина. З початку війни хлопчик дуже змінився. Він почав активно читати новини та стежити за тим, що відбувається у нашій країні. Також мама помітила, що у її сина почали дуже сильно тремтіти руки, коли він нервує. Хочете дізнатися, що робити, якщо дитина тремтить від страху, коли чує вибухи? Як батькам убезпечити дітей від перегляду новин, які можуть негативно вплинути на їхню психіку? Відповіді на ці запитання дасть Дмитро Карпачов.

Також у проєкті Все буде добре. Допомога психолога ви дізнаєтеся, як правильно розмовляти з людьми, які пережили жахіття окупації, а також – як пояснити дитині, що тато йде воювати.

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Випуск Допомога психолога від 02.05.2022