Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Допомога психолога випуск від 02.05.2022, у якому наші експерти продовжать надавати психологічну допомогу тим, хто її потребує.
До Андрія Жельветро звернулася програмістка Олена з Харкова. Коли почалася війна, її родина не поспішала покидати рідне місто, оскільки сподівалася, що це все скоро закінчиться. Проте з кожним днем у місті ставало небезпечніше, і Олена прийняла рішення переїхати з сім’єю за кордон. Зараз жінка в безпеці, але її не полишає почуття провини за те, що вона виїхала, а її друзі залишились. Олена дуже хвилюється за близьких подруг і знайомих, але їй незручно їм телефонувати. Що Андрій Жельветро порекомендує героїні? Дивіться онлайн у проєкті Все буде добре. Допомога психолого випуск від 02.05.2022 на телеканалі СТБ!
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