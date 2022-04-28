Смотрите онлайн программу Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 28.04.2022, в котором Светлана Арефния поможет нескольким героям уладить проблемы в личной жизни.

Вы услышите историю жительницы Бучи, которая не может найти силы жить дальше в родном городе. Что делать, если после оккупации вы ощущаете гнев и отчаяние? Ответ узнаете прямо сейчас.

Житель Киевской области рассказал Светлане Арефнии, что у его 4-летней дочери началось неконтролируемое мочеиспускание, но сама девочка не признает эту проблему. Как преодолеть детский энурез, вы узнаете в программе Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 28.04.2022 на сайте СТБ.

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