Дивіться онлайн програму Все буде добре. Допомога психолога випуск від 28.04.2022, в якому Світлана Арефнія допоможе декільком героям владнати проблеми в особистому житті.
Ви почуєте історію мешканки Бучі, яка не може знайти сили жити далі в рідному місті. Що робити, якщо після окупації ви відчуваєте гнів та розпач? Відповідь дізнаєтеся просто зараз.
Мешканець Київщини розповів Світлані Арефнії, що в його 4-річної доньки почалося неконтрольоване сечовипускання, але саме дівчинка не визнає цієї проблеми. Як подолати дитячий енурез, ви дізнаєтесь в програмі Все буде добре. Допомога психолога випуск від 28.04.2022 на сайті СТБ.
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