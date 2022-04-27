Дмитрий Карпачев в программе Все буде добре. Ми з України выпуск от 27.04.2022 услышит историю жительницы Гостомеля, чей дом испортили орки. Женщина признается, что ей противна собственная квартира и она вряд ли сможет там когда-нибудь снова жить. Дмитрий Карпачев расскажет, как можно попытаться полюбить собственное жилье после рашистов.

Психолог также даст много полезных советов касательно детей: как разговаривать с детьми всех возрастов о войне; что делать, если малыш стал слишком агрессивным; можно ли делать замечания чужим детям. Все это и многое другое смотрите в программе Все буде добре. Ми з України выпуск от 27.04.2022 на сайте СТБ.

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