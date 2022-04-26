В проекте Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 26.04.2022 вы узнаете, как найти в себе силы искать работу за границей. Андрей Жельветро также даст советы всем тем, кто переживает за родственников, которые служат в ВСУ. И скажет, как поступить, если подросток постоянно смотрит шокирующие фото с войны.

В конце выпуска от 26.04.2022 вы услышите историю Алины из Ирпеня, чьи родные не захотели эвакуироваться и позже погибли из-за попадания снаряда в их дом. Как избавиться от чувства вины за смерть близких? Ответ на этот вопрос даст Андрей Жельветро в программе Все буде добре. Ми з України на сайте СТБ.

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Выпуск Допомога психолога от 25.04.2022