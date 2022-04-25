Светлана Арефния в программе Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 25.04.2022 расскажет 33-летней маме двоих детей Анне, как избавиться от привычки постоянно читать новости. Анна призналась, что не может посвятить себя детям или работе, потому что постоянно проводит время, следя за новостями в стране. Светлана Арефния подскажет, как избавиться от этой привычки и начать вести более осознанную жизнь.
В проект Все буде добре. Допомога психолога обратилась риелтор Наталья, сбежавшая из зоны боевых действий в Анталию. За границей Наталья постоянно чувствует стыд, когда ей нужно попросить о помощи, и это очень усложняет ее жизнь. Как научиться просить и принимать помощь? Это вы узнаете в программе Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 25.04.2022 на сайте СТБ.
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