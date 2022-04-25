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Video: Все буде добре. Допомога психолога випуск від 25.04.2022

Дивитись онлайн випуск рубрики "Допомога психолога" у програмі Все Буде Добре від 25.04.2022 зі Світланою Арефнією на сайті СТБ
Випуск від 25.04.2022 | 25.04.2022 | Допомога психолога

Світлана Арефнія в програмі Все буде добре. Допомога психолога випуск від 25.04.2022 розповість 33-річній мамі двох дітей Ганні, як позбутися звички постійно читати новини. Ганна зізналася, що не може присвятити себе дітям чи роботі, адже постійно проводить час, слідкуючи за новинами в країні. Світлана Арефнія підкаже, як позбутись цієї звички та почати вести більш усвідомлене життя.

В проєкт Все буде добре. Допомога психолога звернулася рієлторка Наталя, яка втекла з зони бойових дій до Анталії. За кордоном Наталя постійно відчуває сором, коли їй потрібно попросити про допомогу, і це дуже ускладнює її життя. Як навчитися просити та приймати допомогу? Це ви дізнаєтеся в програмі Все буде добре. Допомога психолога випуск від 25.04.2022 на сайті СТБ.

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