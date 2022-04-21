Дмитро Карпачов у проєкті Все буде добре. Допомога психолога випуск від 21.04.2022 обговорить із героїнею Світланою питання, яке турбує багатьох: почуття провини за те, що виїхали в безпечне місце. На початку війни жінка разом із дітьми виїхала до Німеччини, залишивши в рідному Запоріжжі лежачу й хвору свекруху та свого чоловіка. Тепер Світлана замислюється про те, аби разом із дітьми повернутися додому. Що Дмитро Карпачов порадить жінці? Дізнайтеся просто зараз.

По допомогу до проєкту Все буде добре. Допомога психолога від 21.04.2022 звернулася Ганна. Жінка переживає складний період – вона вимушено виїхала за кордон через війну в Україні, зараз живе в тісному хостелі та не має грошей, аби привести себе в порядок. Ганні шкода себе, у неї опустилися руки. Що робити в такому стані? Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Допомога психолога від 21.04.2022 на сайті СТБ.

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