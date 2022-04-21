Дмитрий Карпачев в проекте Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 21.04.2022 обсудит с героиней Светланой беспокоящий многих вопрос: чувство вины за то, что выехали в безопасное место. В начале войны женщина вместе с детьми уехала в Германию, оставив в родном Запорожье лежачую и больную свекровь и своего мужа. Теперь Светлана задумывается о том, чтобы вместе с детьми вернуться домой. Что Дмитрий Карпачев посоветует женщине? Узнайте прямо сейчас.

За помощью к проекту Все буде добре. Допомога психолога от 21.04.2022 обратилась Анна. Женщина переживает сложный период – она вынужденно выехала за границу из-за войны в Украине, сейчас живет в тесном хостеле и не имеет денег, чтобы привести себя в порядок. Анне жалко себя, у нее опустились руки. Что делать в таком состоянии? Смотрите онлайн проект Все буде добре. Допомога психолога от 21.04.2022 на сайте СТБ.

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Выпуск Допомога психолога от 20.04.2022