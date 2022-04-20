Вы смотрите онлайн проект Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 20.04.2022 на сайте СТБ.

Психолог Андрей Жельветро получил анонимное сообщение от мужчины, который обеспокоен тем, что сейчас не воюет в рядах ВСУ или ТРО. До войны он работал менеджером в банковской сфере. После начала полномасштабного вторжения мужчина повестку не получил и уехал в деревню с семьей. В проекте Все буде добре. Допомога психолога от 20.04.2022 герой часто задумывается о том, чтобы взять оружие в руки и пойти хотя бы в ТРО. Однако не делает этого. Он стесняется своего выбора, мол, мужчина должен защищать свою страну. Каково мнение психолога Андрея Жельветро на этот счет? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 20.04.2022.

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