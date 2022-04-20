Ви дивитеся онлайн проєкт Все буде добре. Допомога психолога випуск від 20.04.2022 на сайті СТБ.

Психолог Андрій Жельветро отримав анонімне повідомлення від чоловіка, який переймається тим, що зараз не воює в лавах ЗСУ чи ТРО. До війни він працював менеджером у банківській сфері. Після початку повномасштабного вторгнення чоловік повістку не отримав і поїхав у село із сім’єю. У проєкті Все буде добре. Допомога психолога від 20.04.2022 герой часто замислюється про те, аби взяти зброю в руки та піти хоча б до ТРО. Однак не робить цього. Він соромиться свого вибору, мовляв, чоловік має боронити свою країну. Які думки психолога Андрія Жельветро щодо цього? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Допомога психолога випуск від 20.04.2022.

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