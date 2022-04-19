Консультацію в проєкті Все буде добре. Допомога психолога випуск від 19.04.2022 продовжує Світлана Арефнія. Її героїня Олеся разом із 6-річним сином Алексом змушена була переїхати з Києва до Італії. Жінка зупинилася у свого колишнього чоловіка та батька Алекса, з яким давно не спілкувалася. Між парою дуже напружені стосунки. А те, що в проєкті Все буде добре. Допомога психолога від 19.04.2022 розповіла Олеся, у голові не вкладається. Колишній чоловік постійно зневажає її, шантажує грошима та взагалі радіє, що Олеся зараз у такому скрутному становищі і її життя залежить від нього. Як позбутися залежності від чоловіка? Світлана Арефнія дасть відповідь – дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Допомога психолога випуск від 19.04.2022 на сайті СТБ.

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