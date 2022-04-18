Дізнайтеся, як залишатися психологічно стабільним у непростий для України час, – дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Допомога психолога випуск від 18.04.2022 на сайті телеканалу СТБ.
Сьогодні Дмитро Карпачов обговорить із героїнею Тетяною, яка тимчасово перебуває в Болгарії, важливе питання: як українцям спілкуватися з росіянами? Жінці, мешкаючи в одному з болгарських міст, час від часу доводиться бачити росіян і навіть говорити з ними. Однак подібні зустрічі викликають в неї лише агресію та роздратування. Як тримати себе в руках? Дізнайтеся просто зараз.
У проєкті Все буде добре. Допомога психолога (18.04.2022) Дмитро Карпачов підніме дуже важливу тему – хейт українців, які перебувають у відносній безпеці та живуть у звичному ритмі. Чи мають вони право радіти життю? Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Допомога психолога випуск від 18.04.2022 на сайті СТБ.
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