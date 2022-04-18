Узнайте, как оставаться психологически стабильным в непростое время для Украины, – смотрите онлайн проект Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 18.04.2022 на сайте телеканала СТБ.

Сегодня Дмитрий Карпачев обсудит с временно находящейся в Болгарии героиней Татьяной важный вопрос: как украинцам общаться с россиянами? Женщине, живя в одном из болгарских городов, иногда приходится видеть россиян и даже говорить с ними. Однако подобные встречи вызывают у нее только агрессию и раздражение. Как держать себя в руках? Узнайте прямо сейчас.

В проекте Все буде добре. Допомога психолога (18.04.2022) Дмитрий Карпачев поднимет очень важную тему – хейт украинцев, которые находятся в относительной безопасности и живут в привычном ритме. Имеют ли они право радоваться жизни? Смотрите онлайн проект Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 18.04.2022 на сайте СТБ.

Бесплатная консультация психолога от телеканала СТБ

Все выпуски Все буде добре!

Все буде добре! Надійні поради смотреть все выпуски