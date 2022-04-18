Узнайте, как оставаться психологически стабильным в непростое время для Украины, – смотрите онлайн проект Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 18.04.2022 на сайте телеканала СТБ.
Сегодня Дмитрий Карпачев обсудит с временно находящейся в Болгарии героиней Татьяной важный вопрос: как украинцам общаться с россиянами? Женщине, живя в одном из болгарских городов, иногда приходится видеть россиян и даже говорить с ними. Однако подобные встречи вызывают у нее только агрессию и раздражение. Как держать себя в руках? Узнайте прямо сейчас.
В проекте Все буде добре. Допомога психолога (18.04.2022) Дмитрий Карпачев поднимет очень важную тему – хейт украинцев, которые находятся в относительной безопасности и живут в привычном ритме. Имеют ли они право радоваться жизни? Смотрите онлайн проект Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 18.04.2022 на сайте СТБ.
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