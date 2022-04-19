Консультацию в проекте Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 19.04.2022 продолжает Светлана Арефния. Ее героиня Олеся вместе с 6-летним сыном Алексом была вынуждена переехать из Киева в Италию. Женщина остановилась у своего бывшего супруга и отца Алекса, с которым давно не общалась. Между парой очень напряженные отношения. А то, что в проекте Все буде добре. Допомога психолога от 19.04.2022 рассказала Олеся, в голове не укладывается. Бывший муж постоянно унижает ее, шантажирует деньгами и вообще радуется, что Олеся сейчас в таком затруднительном положении и ее жизнь зависит от него. Как избавиться от зависимости от мужчины? Светлана Арефния ответит – смотрите онлайн проект Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 19.04.2022 на сайте СТБ.
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