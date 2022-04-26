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Video: Все буде добре. Допомога психолога випуск від 26.04.2022

Дивитись онлайн випуск рубрики "Допомога психолога" у програмі Все Буде Добре від 26.04.2022 з Андрієм Жельветрою на сайті СТБ
Випуск від 26.04.2022 | 26.04.2022 | Допомога психолога

У проєкті Все буде добре. Допомога психолога випуск від 26.04.2022 ви дізнаєтесь, як знайти у собі сили шукати роботу за кордоном. Андрій Жельветро також дасть поради всім тим, хто хвилюється за родичів, які служать у ЗСУ. І скаже, як вчинити, якщо підліток постійно дивиться шокуючі фото з війни.

Наприкінці випуску від 26.04.2022 ви почуєте історію Аліни з Ірпеня, чиї рідні не захотіли евакуюватися і пізніше загинули через попадання снаряда до їхнього будинку. Як позбутися почуття провини за смерть близьких? Відповідь на це запитання дасть Андрій Жельветро у програмі Все буде добре. Ми з України на сайті СТБ.

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Випуск Допомога психолога від 25.04.2022

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