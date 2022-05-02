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К Андрею Жельветро обратилась программистка Елена из Харькова. Когда началась война, ее семья не спешила покидать родной город, поскольку надеялась, что это скоро закончится. Однако с каждым днем ​​в городе становилось опаснее, и Елена приняла решение переехать с семьей за границу. Сейчас женщина в безопасности, но ее не оставляет чувство вины за то, что она уехала, а ее друзья остались. Елена очень волнуется за близких подруг и знакомых, но ей неудобно им звонить. Что Андрей Жельветро порекомендует героине? Смотрите онлайн в проекте Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 02.05.2022 на телеканале СТБ!

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