Дивіться онлайн проєкт СТБ Все буде добре. Допомога психолога випуск від 04.05.2022, у якому Світлана Арефнія розкаже, як допомогти підлітку впоратися з ситуацією, коли частина його друзів із проросійськими поглядами та ворожим ставленням до нього. Також психологиня дасть поради тим, у кого бізнес залишився на тимчасово окупованій території, і розкаже, як правильно реагувати та відповідати на дитячі запитання про війну.
У проєкті Все буде добре. Допомога психолога Світлана Арефнія поспілкується з Ксенією. Жінці довелося виїхати з Дніпра та тимчасово оселитися в Данії. Більше місяця вона перебуває в чужій країні і весь цей час хвилюється за своїх рідних. Ксенія боїться, що її мати та бабуся не зможуть адаптуватися до життя в Данії, також вона переймається тим, що чоловік залишився без роботи у Дніпрі. Як позбутися тягаря відповідальності за близьких? Відповідь дивіться онлайн у проєкті Все буде добре. Допомога психолога випуск від 04.05.2022.
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