В проекте Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 10.05.2022 вы узнаете, как справиться с детскими истериками и реально ли вернуться к привычной жизни после окончания войны.

За советом к Дмитрию Карпачеву обратилась Евгения из города Киева. До вторжения киевлянка была успешной предпринимательницей и воспитывала десятилетнюю дочь. Но война изменила жизнь Евгении, которая сейчас защищает Украину в борьбе с врагом. После поездки во Львов героиня программы Все буде добре. Допомога психолога поняла, что жизнь мирных городов слишком отличается от реалий войны. Могут ли военные вернуться к привычной жизни после пребывания в горячих точках на фронте? Ответ на этот вопрос даст Дмитрий Карпачев.

Что делать, если раздражают люди, которые не воюют? Как помочь ребенку, который страдает от страха и кошмаров после жизни в оккупации? Смотрите онлайн проект Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 10.05.2022 на сайте СТБ.

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Выпуск Допомога психолога от 05.05.2022