Дружба на грани разрыва, манипуляции подростков и собственная агрессия – все эти вопросы разберет Светлана Арефния в проекте Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 11.05.2022 на сайте СТБ.

Галина из Харьковщины обратилась за помощью психолога, потому что переживает за отношения с сыном. Во время бегства с места боевых действий военные на блокпосте отобрали телефон мальчика, поэтому он требует новую технику, которая не по карману героине проекта Все буде добре. Допомога психолога. Подросток кричит и угрожает молчанием в случае отказа в подарке на день рождения. Что Светлана Арефния посоветует матери? Смотрите прямо сейчас.

Что делать, если друзья не разделяют взгляды на войну и необходимость помогать стране? Как не вымещать гнев на своих близких? Смотрите онлайн программу Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 11.05.2022 на сайте СТБ.

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