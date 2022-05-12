Война продолжает уничтожать все то, что украинцы строили много лет для себя и своих детей. Многие наши граждане остались без крова и страдают от неопределенности. Как пережить потерю имущества и ощущение, что у вас не осталось дома? Какие шаги нужно сделать, чтобы помочь себе и близким справиться с отчаянием? Ответы на эти вопросы даст Андрей Жельветро в проекте Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 12.05.2022.

Как помочь близкому человеку во время панической атаки? Что делать, если брезгуете общаться с россиянами за границей? Смотрите онлайн проект Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 12.05.2022 на сайте СТБ.

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