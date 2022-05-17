Світлана Арефнія у програмі Все буде добре. Допомога психолога від 17.05.2022 відповідає на запитання глядачів.

Перша героїня Ксенія живе у Нью-Йорку. Вона запитує: що робити, якщо близькі ігнорують повітряну тривогу? І як правильно спілкуватися із родичами в Україні, якщо ви зараз за кордоном? Ксенія переживає через доньку, яка не ховається у сховище, коли звучать сирени. Як їй впоратися із постійною тривогою? Відповідає Світлана Арефнія у програмі Все буде добре. Допомога психолога від 17.05.2022.

Також психолог розповіла, що робити, якщо вас дратує поведінка переселенців, та як пережити травматичний досвід зґвалтування під час війни.

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