В программе Все буде добре. Допомога психолога от 19.05.2022 Дмитрий Карпачев отвечает на вопросы зрителей.
Элина из Харькова – очень целеустремленная девушка из маленького города, которая после многочисленных переездов наконец-то купила собственную квартиру в Харькове. События в Украине заставили ее переехать в Литву. Как начать новую жизнь, придумывать себе цели и жить дальше, если вы оказались в другой стране? Отвечает психолог Дмитрий Карпачев.
Лиля из Киева – мать двоих детей, после начала войны выехала в Польшу. Ее старший сын-подросток замкнулся в себе и совсем перестал общаться с матерью, в то время как дочь Амелия Анисович стала известной и ее повсюду узнают. Что делать с подростком, который замкнулся в себе, и как объяснить ребенку, что ее успех – это случайность? Смотрите в программе Все буде добре. Допомога психолога от 18.05.2022
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