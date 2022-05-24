Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Допомога психолога випуск від 24.05.2022 на сайті телеканалу СТБ!
Андрій Жельветро готовий допомагати українцям, які опинилися в біді та потребують кваліфікованої допомоги. З проханням допомоги до психолога звернулася Олена з міста Київ. Разом з родиною жінка проживає на масиві Новобіличі, який межує з Ірпенем. Як тільки почалися бойові дії, Олена та її родина одразу попрямували у бомбосховище та пробули там майже три тижні. Після пекла, яке вони пережили, родина вирішила поїхати на Закарпаття. У проєкті Все буде добре. Допомога психолога від 24.05.2022 півтора місяця Олена почувалася у відносній безпеці. Проте після повернення до Києва їй дуже складно сприймати нову реальність. Як впоратися з почуттям небезпеки після повернення додому? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Допомога психолога випуск від 24.05.2022.
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