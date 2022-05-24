Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Допомога психолога випуск від 24.05.2022 на сайті телеканалу СТБ!

Андрій Жельветро готовий допомагати українцям, які опинилися в біді та потребують кваліфікованої допомоги. З проханням допомоги до психолога звернулася Олена з міста Київ. Разом з родиною жінка проживає на масиві Новобіличі, який межує з Ірпенем. Як тільки почалися бойові дії, Олена та її родина одразу попрямували у бомбосховище та пробули там майже три тижні. Після пекла, яке вони пережили, родина вирішила поїхати на Закарпаття. У проєкті Все буде добре. Допомога психолога від 24.05.2022 півтора місяця Олена почувалася у відносній безпеці. Проте після повернення до Києва їй дуже складно сприймати нову реальність. Як впоратися з почуттям небезпеки після повернення додому? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Допомога психолога випуск від 24.05.2022.

Безоплатна консультація психолога від телеканалу СТБ

Усі випуски Все буде добре!

Все буде добре! Допомога психолога дивитися всі випуски

Випуск Допомога психолога від 23.05.2022