Дмитро Карпачов у проєкті Все буде добре. Допомога психолога випуск від 25.05.2022 зробить все можливе, аби підтримати психологічне здоров’я українців у непростий для всієї країни час.

Тетяна з Дніпра виїхала з дітьми до Словаччини. Аби не витрачати час, жінка відразу влаштувала їх до словацької школи. У перші тижні не виникало ніяких проблеми, діти з задоволенням ходили до нового навчального закладу та пізнавали раніше невідому для себе культуру. Проте у проєкті Все буде добре. Допомога психолога від 25.05.2022 Тетяна розповіла: нещодавно старшокласники почали насміхатися з її дітей. Що робити, якщо дитину цькують у закордонній школі? Психолог Дмитро Карпачов дасть відповідь.

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