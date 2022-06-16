Кілька мільйонів українців були вимушені втекти від війни за кордон, щоб врятувати себе та близьких від небезпеки. Наталія з Миколаєва разом із родиною пережила авіаудари та артобстріли по її місту, тому виїхала до іншої країни. Героїня програми Все буде добре. Допомога психолога звернулася за порадою Андрія Жельветро, адже багато іноземців питають про ситуацію в Україні. Вони просять розповісти деталі російських злочинів, але Наталії боляче згадувати пережите. Як правильно відповідати на запитання, щоб не відштовхнути людей? І як зберегти власну емоційну стабільність у той момент, коли треба розповісти правду про війну? Відповіді на ці запитання дасть Андрій Жельветро в проєкті Все буде добре. Допомога психолога випуск від 16.06.2022.

Як пережити загибель домашніх улюбленців і впоратися з почуттям провини? Як не вигоріти на роботі у воєнний час? Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Допомога психолога випуск від 16.06.2022 на сайті СТБ.

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